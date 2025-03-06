В Раменском округе объявлен конкурс на строительство автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на строительство автомобильной дороги местного значения в Раменском муниципальном округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги местного значения п. Денежниково — с. Петровское в Раменском муниципальном округе». Планируется в рамках проведения закупки строительство автомобильной дороги протяженностью 2 615 м (будет уточняться проектом).

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.