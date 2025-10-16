В Польше за 500 млн долларов построили «дорогу в никуда»

В Польше скоростная автомагистраль, на строительство которой было выделено около 500 миллионов долларов, обрывается, не достигнув цели. Этот проект, изначально задуманный как часть транспортного коридора до Чехии, стал известен как «дорога в никуда», сообщает «Царьград» со ссылкой на Money.pl.

В 2024 году польское управление дорог и магистралей (GDDKiA) инвестировало 1,785 миллиарда злотых (около 488 млн долларов — ред.) в участок трассы от Болкува до Каменной Гуры, расположенной в Нижней Силезии, чтобы довести ее до границы. Тем не менее дорога заканчивается в поле, далеко от каких-либо населенных пунктов.

Глава дорожного ведомства Чехии Радек Матл подчеркнул сложность проекта во время встречи с польскими представителями. Он отметил, что чешским инженерам приходится решать серьезные задачи, включая укрепление грунта и стабилизацию горных пород.

Проект на чешской территории включает строительство 28 мостов, двух тоннелей и трех железнодорожных переездов. Задержки вызваны не только техническими сложностями, но и жалобами участников тендера, а также неожиданными археологическими открытиями, замедляющими процесс.

