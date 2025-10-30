В Польше опять «перехватили» Ил-20 ВКС РФ над Балтийским морем
Фото - © Пресс-служба Минобороны РФ
Истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши утром 30 октября опять были подняты, чтобы якобы перехватить двигавшийся над Балтийским морем российский самолет Ил-20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны европейской страны Владислава Косиняка-Камыша.
Польские военные совершили вылет в 10:49 по московскому времени. Российский самолет Ил-20 не нарушил воздушное пространство Польши.
28 октября произошла аналогичная ситуация. ВС Польши тогда тоже якобы перехватили российский Ил-20.
Он летел над Балтийским морем. Польские истребители сопровождали воздушное судно некоторое время.
