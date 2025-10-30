В Польше опять «перехватили» Ил-20 ВКС РФ над Балтийским морем

Транспорт
Пресс-служба Минобороны РФ

Фото - © Пресс-служба Минобороны РФ

Истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши утром 30 октября опять были подняты, чтобы якобы перехватить двигавшийся над Балтийским морем российский самолет Ил-20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны европейской страны Владислава Косиняка-Камыша.

Польские военные совершили вылет в 10:49 по московскому времени. Российский самолет Ил-20 не нарушил воздушное пространство Польши.

28 октября произошла аналогичная ситуация. ВС Польши тогда тоже якобы перехватили российский Ил-20.

Он летел над Балтийским морем. Польские истребители сопровождали воздушное судно некоторое время.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.                 