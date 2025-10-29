Два польских истребителя перехватили российский самолет над Балтийским морем

Командование Вооруженных сил Польши объявило, что 28 октября два польских истребителя перехватили российский самолет Ил-20 над акваторией Балтийского моря и сопровождали его некоторое время, сообщает РБК .

По данным польского командования, Ил-20 не предоставил план полета, находясь в международном воздушном пространстве. Как предполагает Варшава, российское воздушное судно выполняло разведывательную миссию.

Пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши идентифицировала самолет, после чего перехватила его. Затем истребители сопроводили объект до выхода из зоны своей ответственности. При этом нарушения воздушного пространства Польши не было зафиксировано.

Между тем в Минобороны РФ несколько раз заявляли, что российские самолеты совершают полеты с соблюдением требований международного права.

Ранее аэропорт в Вильнюсе закрыли из-за обнаружения в небе летательных объектов. Переполох случился из-за гелиевых воздушных шаров.

