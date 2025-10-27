Аэропорт в Вильнюсе закрыли из-за обнаружения в небе объектов

Аэропорт Вильнюса закрылся после обнаружения в небе ряда объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что этими объектами могут быть воздушные шары.

«Член НАТО Литва закрыла аэропорт Вильнюса в воскресение после того, как несколько объектов, которые были идентифицированы, как, вероятно, гелиевые воздушные шары, попали в его воздушное пространство», — говорится в сообщении.

В пятницу вечером движение воздушных судов в аэропортах Вильнюса и Каунаса было было временно приостановлено из-за обнаружения в воздушном пространстве метеорологических зондов.

