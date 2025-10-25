Воздушное пространство Литвы закрыто из-за метеорологических зондов

В пятницу вечером движение воздушных судов в аэропортах Вильнюса и Каунаса было временно приостановлено из-за обнаружения в воздушном пространстве метеорологических зондов, сообщает РИА Новости .

По данным литовского министерства транспорта, ограничения действовали с 20:31 до 22:00 по московскому времени и затронули три рейса в Каунасе и четыре рейса в Вильнюсе.

Решение о приостановке полетов было принято в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

Ранее подобные инциденты уже приводили к временным ограничениям в работе литовских аэропортов.