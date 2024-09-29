В Подольске в ходе рейда «Детское кресло» выявили нарушителя

В Подольске в ходе профилактической проверки сотрудники Госавтоинспекции округа провели мероприятие «Детское кресло». Выявляли нарушения правил дорожного движения по перевозке несовершеннолетних. Выявили одного нарушителя, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во время рейда было проверили 76 транспортных средств. Выявили водителя, не соблюдающего требования перевозки детей, установленных правилами дорожного движения РФ. Теперь нарушителя ждёт административное наказание и штраф в размере 3000 рублей.

Также в ходе рейда автоинспекторы вручили водителям информационные листовки и рассказали о важности использования ремней безопасности и о правилах перевозки детей в автомобиле.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городского округа Подольск провели занятия для воспитанников детского сада и их родителей. Для детей предусмотрели различные викторины на знание правил дорожного движения. Особое внимание уделили теме безопасного перехода проезжей части дороги и необходимости ношения на верхней одежде световозвращающих элементов в темное и ненастное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.