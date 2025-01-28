В Подольске устранили свыше 800 повреждений дорожного полотна в январе

В Подольске с начала января в ходе ямочного ремонта устранили более 800 повреждений дорожного полотна. Недавно привели в порядок участки улиц Генерала Стрельбицкого, Генерала Смирнова, четную сторону дороги от улицы Академика Доллежаля до Армейского проезда, приступили к работам на Тепличной. На очереди улица Северная, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С началом благоустроительного сезона приступим и к капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения. В этом году обновим дорожное полотно по 18 локациям. По просьбам жителей уделим особое внимание канализационным люкам, ливневке на перекрестке Ревпроспекта и Красной улицы», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Дороги обновят на улице Трудовой, Чехова, Физкультурной, Ватутина, 50 лет ВЛКСМ, Карла Маркса, Большой Зеленовской, Большой Ивановской, Курской, Багратиона, Циолковского, Юбилейной, Шамотной, на Революционном проспекте, в Цементном проезде.

Также работы проведут в микрорайоне Львовский на улице Садовая, микрорайоне Климовск на улице Кольцевая и проспекте 50 лет Октября.

В список капремонта войдут также больше десяти региональных дорог, например, улица Матросская. Сейчас идет утверждение плана.

Продолжается масштабная реконструкция автодороги Дубровицы — б/о «Мечта». Ее расширят до двух полноценных полос, сделают освещение и тротуар.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.