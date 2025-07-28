В Подольске продолжается ремонт дорог

В Подольске ремонт муниципальных и региональных дорог выполнили на 70%, в настоящее время работы ведутся на на улице Маштакова и проспекте 50 лет Октября в Климовске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В текущем году план по обновлению дорожной инфраструктуры включает в себя обновление 26 муниципальных и 11 региональных дорог. Уже выполнили 70%», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На улице Маштакова и проспекте 50 лет Октября в Климовске подготовительные работы выполнили. Вскоре начнут укладку свежего асфальта. На улице Циолковского уже нанесли выравнивающий слой. В конце недели приступят к финишной укладке покрытия.

Всего в этом году в округе обновят 21 километр или 139 тысяч квадратных метров муниципальных дорог. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году. Ремонт включает как текущие, так и капитальные работы.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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