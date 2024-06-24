В Подольске отремонтировали автомобильные дороги по просьбе жителей

Всего планируется привести в порядок более 12 тысяч километров. В план на этот год включили 21 локацию. На трех автомобильных дорогах выполним капитальный ремонт покрытия, две из них ведут к участкам для многодетных семей: д. Большое Брянцево; д. Гривно.

Сейчас в работе улица Федорова. Здесь подрядчики затянули сроки. К нарушителям будем применять серьезные санкции, им грозят штрафы. Дал поручение донести до местных активистов информацию о причинах задержек, обозначить новые сроки завершения.

Кроме того, в округе готовятся к реализации проекта по реконструкции дороги «Дубровицы — б/о „Мечта“. Старт в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.