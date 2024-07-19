сегодня в 13:09

В Подольске объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Дубровицы — б/о «Мечта» в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет за счет средств бюджета Московской.

В рамках проведения работ в 2025 году планируется отремонтировать автомобильную дорогу протяженностью 5 131 метр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.