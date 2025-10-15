В Подольске на городских маршрутах начали курсировать четыре новых автобуса

В Подольске продолжается обновление автобусного парка. На маршруты общественного транспорта запустили еще четыре новых ЛиАЗа. Это вместительные, комфортные и полностью адаптированные автобусы для всех категорий пассажиров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый автобус вмещает более 100 человек. Оснащен системой климат-контроля, чтобы в любую погоду в салоне было комфортно. Для удобства пассажиров предусмотрены USB-розетки и электронные маршрутоуказатели. Чтобы ускорить движение при входе и выходе, в автобусах внедрена безналичная оплата проезда через валидаторы и POS-терминал.

Особое внимание уделили безопасности и доступности. В автобусах предусмотрен низкопольный вход и аппарель для маломобильных пассажиров, просторная площадка для детских и инвалидных колясок, 9 камер видеонаблюдения и система подсчета пассажиров.

Для удобства водителей в кабине установили эргономичное кресло с пневмоподвеской и современную приборную панель. Под капотом автобусов работает надежный отечественный двигатель ЯМЗ-536 мощностью 310 лошадиных сил.

В ближайшие дни новые автобусы отправятся на маршруты № 520 и № 9. До конца текущего года в округ поступят еще несколько новых машин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.