В Подмосковье завершили укладку покрытия на 16 дорогах

В рамках ремонтного сезона 2025 года дорожные службы Московской области отремонтировали первые 16 дорог общей протяженностью более 9 км. Покрытие на одной из них обновили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожные специалисты продолжают ремонтные работы на 160 участках дорог, и уже уложили более 32 км нового покрытия. Работы ведутся на улицах в черте городов и малых населенных пунктов, а также на подъездах к ним. А полностью завершили устройство нового покрытия на 15 муниципальных и 1 региональной дороге в восьми округах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт 500 метров ул. Верхне-Зарецкой в Рузе. Двухполосная дорога проходит через жилые дома, рядом находится сквер, где расположен памятник Кладбище советских воинов № 64. В дальнейшем здесь укрепят обочины и нанесут разметку.

Также дорожники завершают укладку 1 км нового асфальтобетонного покрытия на участке Букинского шоссе от ул. Батарейной до железнодорожного переезда — участок ремонта расположен на одной из центральных улиц Лобни и обеспечивает подъезд к аэропорту Шереметьево для порядка 20 тыс. автомобилистов, для их удобства работы велись в ночное время. А в Луховицах работы по укладке 1,7 км завершают на участке между улицами Куйбышева и Октябрьской — это позволит обеспечить комфортный проезд 8 тысяч автомобилистов до микрорайонов Октябрьский, Молодежный-2, а также до с. Подлесная Слобода.

Наибольшее число дорог отремонтировали в Богородском округе, где покрытие обновили на пяти муниципальных улицах — улицах Лазурной, Швейной, Советской и Луначарского в Ногинске и на ул. Центральной Усадьбе в селе Ямкино. Также на муниципальной сети завершили ремонт покрытия на ул. Сидоренко в Озерах, на ул. Строителей в Люберцах, которая ведет к медучреждениям и учебным заведениям. А в Реутове обновили покрытие на ул. Дзержинского — она расположена рядом со станцией МЦД-4 Реутов, рядом находятся Центральная городская клиническая больница и школа самбо и дзюдо.

Всего в этом сезоне в Подмосковье отремонтируют более 1,5 тыс. км покрытия на региональных и муниципальных дорогах. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дорог в регионе необходимо уделять особое внимание.