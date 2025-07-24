В Подмосковье завершили бетонирование маршей на строящемся пешеходном переходе

В подмосковном поселке Красково в г. о. Люберцы продолжается строительство нового пешеходного перехода через Егорьевское шоссе. В настоящий момент завершено бетонирование лестничных маршей в башнях-сходах и выравнивающего слоя пролетного строения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строители ведут работы по устройству опалубки и армированию пандусов. В ближайшее время планируем приступить к остеклению. Здесь будет обеспечен безопасный, комфортный переход через высокоинтенсивное Егорьевское шоссе и доступ к социальным объектам, расположенным в северной и южной частях поселка, а также к ж/д станции Коренево», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Завершить строительно-монтажные работы планируется в 4 квартале 2025 года. Новый переход соединит ЖК «Новокрасково» и ул. КСЗ в районе д. 10. Искусственное сооружение будет включать в себя пролетное строение, башни-сходы, оборудованные с учетом доступа маломобильных групп граждан. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка, обустройство пешеходных зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье будут бороться с теми, кто перебегает ж/д пути по народным тропам. Особенно это опасно при запуске МЦД, так как поезду будут курсировать с интервалом в 5 минут.

«Скорость огромная. Представляете, что чувствует машинист, подъезжая к станции. Когда такие народные тропы продолжают существовать?» - сказал Воробьев.

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