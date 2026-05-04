В Подмосковье за три майских дня совершили 3,1 млн поездок

Жители и гости Московской области с 1 по 3 мая совершили более 3,1 млн поездок на автобусах Мострансавто. Самый высокий пассажиропоток зафиксирован 2 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшая нагрузка пришлась на 2 мая — в этот день жители и гости региона воспользовались автобусами 1,1 млн раз, что стало максимальным показателем за три дня.

Большинство поездок было оплачено социальными картами жителя Подмосковья и москвича — всего зафиксировано 1,4 млн таких трансакций. Банковскими картами пассажиры расплатились 1,1 млн раз. Еще свыше 540 тыс. операций пришлось на транспортные карты «Стрелка» и «Тройка».

По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты МАП №10 в Королеве — за три дня на них совершено более 425 тыс. поездок. В Балашихе на маршрутах МАП №11 зарегистрировано свыше 383 тыс. операций, а в Ногинске на маршрутах МАП №12 — более 341 тыс. поездок.

Самым популярным маршрутом признан №368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)». За праздничные дни на нем зафиксировано более 30 тыс. поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.