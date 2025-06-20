В Подмосковье выявили более 110 нарушителей правил перехода через ж/д пути

В целях снижения количества несчастных случаев на железной дороге в Подмосковье продолжается установка камер, которые следят за соблюдением правил перехода через железнодорожные пути. Сейчас в регионе установлено порядка 150 таких камер. С начала года с помощью камер зафиксировано свыше 110 нарушителей, которым были выписаны штрафы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Система не просто фиксирует нарушения, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности, штраф составляет 1 500 рублей.

Кроме того, в рамках комплекса мер по снижению смертности на железной дороге Подмосковья строят и реконструируют пешеходные переходы через железнодорожные пути, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, проводят профилактические рейды и дежурства на станциях.

К сожалению, число погибших на железной дороге остается высоким — 90 человек с начала года. Из них 42 случая зафиксированы на «опасных тропах», еще 31 — на пешеходных переходах и 17 — на ж/д платформах.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Переходите пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимайте капюшоны и наушники вблизи железнодорожных путей, не отвлекайтесь на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.