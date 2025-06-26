сегодня в 12:35

В Подмосковье ввели штрафы за отсутствие аттестации у таксистов

В ходе 115-го заседания Мособлдума приняла закон, вводящий штрафы для водителей такси, у которых нет аттестации, передает корреспондент РИАМО.

«Размер штрафа на водителя такси, не прошедшего аттестацию, составит 5 тысяч рублей. Аналогичный штраф был установлен и в городе Москве», — сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Он уточнил, что полномочия по выявлению таких правонарушений будут возложены на сотрудников министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 26,7 тыс. заявлений на получение разрешений деятельности такси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.