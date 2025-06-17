Более 25 тыс разрешений на такси оформлено на регпортале госуслуг Подмосковья

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 26,7 тыс. заявлений на получение разрешений деятельности такси. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Получить услугу могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории Московской области. Сведения об автомобиле, содержащиеся в региональном реестре транспортных средств должны быть внесены в разрешение перевозчика. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Для повышения удобства заявителей в электронную форму подачи заявлений были добавлены цифровые сервисы, которые автоматически заполняют реестровые записи машин, проверяют уникальность ввода данных автомобиля и наличие свидетельства о регистрации транспортного средства в реестре легковых такси.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения», а также в мобильном приложении Добродел.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.