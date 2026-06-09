В Подмосковье утром 9 июня загруженность дорог достигла 5 баллов

сегодня в 11:11

Загруженность дорог Московской области утром 9 июня составила 5 баллов. Основные затруднения движения зафиксированы на ряде вылетных магистралей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Во вторник утром наиболее сложная дорожная обстановка сложилась на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В министерстве транспорта региона призвали водителей быть внимательными за рулем, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Актуальную информацию о дорожной ситуации и работе транспорта в Подмосковье публикуют в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.