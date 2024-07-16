В Подмосковье устранили 3 очага аварийности на федеральных трассах

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Московской области продолжают реализовывать комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения, в том числе для ликвидации мест концентрации ДТП. Благодаря установке комплексов фотовидеофиксации «Азимут 4» удалось устранить еще три очага аварийности на федеральных трассах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Согласно статистке, ежегодно в местах установки комплексов отмечается снижение основных показателей аварийности: в 2023 году количество ДТП снизилось на 25%, количество погибших — на 20%, количество раненых — на 28% по сравнению с 2022 годом.

«Мы отмечаем не только положительное влияние на соблюдение ПДД водителями, но существенный рост безопасности дорожного движения в Подмосковье. В первом полугодии 2023 года на участках трасс М-1 «Беларусь», А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», М-2 «Крым» были зафиксированы 8 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести, 1 человек погиб — в том же году аварийные участки оснастили комплексами фотовидеофиксации. И уже за полгода 2024 года количество ДТП на этих участках дорог сократилось на 75%, число погибших на 100%, а число раненых на 46%», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве напомнили, что в целях снижения аварийности и повышения безопасности движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году на дорогах Подмосковья дополнительно было установлено 600 новых комплексов — «Азимут 4». На сегодняшний день в Московской области функционируют около 2 тысяч стационарных и передвижных автоматических средств контроля соблюдения ПДД. По итогам первого полугодия 2024 года количество ДТП снизилось на 4,4%, погибших и раненых сократилось на 10,6% и 6,7% соответственно.

Московская область является одним из лидеров по снижению уровня аварийности и смертности в ДТП, а система фотовидеофиксации региона — одна из самых передовых в России. Положительное влияние комплексов фотовидеофиксации достигнуто во многом благодаря изначально грамотному проектированию региональной системы фотовидеофиксации, регулярному анализу аварийности, учету особенностей дорожной инфраструктуры, работоспособности комплексов фотовидеофиксации 24/7 и отслеживанию эффективности их работы, а также благодаря своевременному выявлению мест концентрации ДТП и передислокацией комплексов в соответствии с миграцией таких участков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.