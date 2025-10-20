В Подмосковье установили новые светофоры и оптимизировали движение

В Московской области продолжается работа по оптимизации движения на перекрестках и прямых участках дорог: установили три новых светофора и скорректировали режим работы еще одного светофора в Одинцовском округе и Коломне, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на 56-м км Можайского шоссе в деревне Татарки Одинцовского округа вблизи остановки «Ветка Герцена» специалисты «Мосавтодора» установили светофор с вызывными кнопками для пешеходов.

На переходе возле дома 4А по улице Ленина в городе Озеры специалисты центра безопасности дорожного движения Подмосковья увеличили время работы пешеходной фазы на 12 секунд.

Также специалисты «Мосавтодора» установили два светофора на Митяевском мосту в городе Коломне, а специалисты ЦБДД связали их между собой, чтобы обеспечить проезд транспорта в реверсивном режиме.

В ведомстве отметили, что точечные корректировки режимов работы светофорных объектов помогают увеличить пропускную способность перекрестков и улиц на 10-15%. Специалисты после внесения изменений продолжают мониторинг и точечно корректируют режимы не только на новых объектах, но и на тех, где ранее оптимизировали движение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.