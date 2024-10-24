В Подмосковье установили 20 камер для фиксации нарушений на железной дороге

На 16 подмосковных железнодорожных станциях с начала года установили 20 камер с функцией распознавания лиц для фиксации нарушений правил перехода через железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Сейчас в регионе работает уже 136 таких камер. За 9 месяцев с их помощью было зафиксировано около 6 тысяч нарушений правил перехода через пути. Такие меры являются очень действенным инструментом: как правило, на станциях, оборудованных такими камерами, удается значительно снизить число нарушений правил перехода через железную дорогу», — уточнили в ведомстве.

Система не просто фиксирует нарушение, но и определяет личность нарушителя. По видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

Работы проводятся в рамках большого комплекса мер по обеспечению безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. На потенциально опасных участках специалисты строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к железнодорожным путям и проводят профилактические рейды.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила: переходить пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать капюшон и наушники, не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.