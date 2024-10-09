В Подмосковье стартовал завершающий цикл летнего содержания дорог

Дорожные службы Московской области начали шестой цикл летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах. Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Приступили к завершающему циклу летнего содержания дорожной сети, в рамках которого продолжатся работы по уборке проезжей части, полос отвода и прилегающей инфраструктуры. Также дорожники готовятся к переходу на зимнее содержание: проверяют производственные базы, места складирования снега, наличие противогололедных материалов, скоро начнут переоборудование спецтехники к предстоящему сезону, который стартует в ноябре», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Работы в рамках летнего содержания традиционно начались в апреле. В ведомстве отметили, что до ноября запланировано продолжить уборку мусора и окос травы в полосах отвода, мойку проезжей части, тротуаров, ограждений и остановочных павильонов, а также восстановление разметки. Также будут отремонтированы ямы, светофоры, ограждения, линии освещения, искусственные неровности, знаки и остановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.