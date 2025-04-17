В Подмосковье стал известен график работы общественного транспорта на Пасху

В пасхальную ночь с 19 на 20 апреля изменится режим работы 75 маршрутов «Мострансавто», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На Пасху время работы 75 автобусных маршрутов «Мострансавто», следующих до областных храмов и церквей, продлят до 3 часов ночи, чтобы жители и гости Подмосковья могли комфортно добраться домой после богослужений. А на ряде популярных маршрутов будет увеличено количество транспортных средств», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Изменения коснутся популярных у пассажиров направлений:

№ 7 «Дорожный участок — ул. Владимирская» — добавят 9 автобусов, на маршруте будут курсировать 3 автобуса малого класса и 8 автобусов большого класса;

№ 13 «ул. Полевая — ст. Фрязино — ул. Нахимова» — добавят 1 автобус, на маршруте будут курсировать 2 автобуса малого класса и 3 автобуса большого класса;

№ 25к «Реутово — Балашиха (Новский квартал)» — добавят 3 автобуса, на маршруте будут курсировать 2 автобуса малого класса и 2 автобуса большого класса;

№ 26 «ст. Железнодорожная — Дятловка» — добавят 1 автобус, на маршруте будут курсировать 1 автобус малого класса и 1 автобус среднего класса;

№ 26 «ст. Болшево — Невзоровское кладбище» — добавят 3 автобуса, на маршруте будут курсировать 4 автобуса большого класса;

№ 31 «Балашиха-2 — Новский квартал» — добавят 1 автобус, на маршруте будут курсировать 3 автобуса среднего класса;

№ 41 «ст. Люберцы — Новолюберецкое кладбище» — добавят 5 автобусов, на маршруте будут курсировать 6 автобусов большого класса.

Пассажиры могут оплатить проезд в автобусах Мострансавто несколькими способами: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» всех видов и «Тройка», а также воспользоваться социальными картами. Ознакомиться с перечнем 75 маршрутов можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.