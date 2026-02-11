В Подмосковье с начала года очистили 7 тыс кубометров снега на станциях МЦД и МЦК

С января 2026 года на станциях МЦД и МЦК в Подмосковье очистили и вывезли почти 7 тысяч кубометров снега с кровель транспортно-пересадочных узлов и навесов над платформами. За этот период специалисты убрали снег с 500 навесов и кровель, работы проводились неоднократно.

К уборке снега привлекают промышленных альпинистов. Они работают преимущественно ночью, чтобы не мешать пассажирам и не создавать препятствий для движения поездов.

В ежедневной уборке снега задействованы около 40 альпинистов, пояснили в министерстве транспорта Московской области со ссылкой на Московскую железную дорогу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.