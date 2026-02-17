В Подмосковье с начала 2026 года выявили 79,5 тыс нарушений ремней безопасности

В Московской области с начала 2026 года комплексы фотовидеофиксации выявили 79,5 тысячи случаев, когда водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Этот показатель на 23% превышает данные за аналогичный период прошлого года. За весь 2025 год в регионе было зафиксировано свыше 1,9 миллиона подобных нарушений.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что треть комплексов уже способна распознавать это нарушение. По его словам, увеличение числа таких комплексов — часть мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни». Профилактика нарушений и контроль соблюдения ПДД способствуют повышению культуры вождения и безопасности на дорогах, пояснил министр.

В регионе работает более 1,8 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации. При выявлении нарушения собственник транспортного средства получает штраф в размере 1,5 тысячи рублей в автоматическом режиме.

В министерстве напомнили о необходимости пристегиваться на всех сидениях автомобиля и перевозить детей в автокреслах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.