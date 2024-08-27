В Подмосковье с 1 сентября возобновят льготный проезд для школьников и студентов

Подмосковным школьникам и студентам с 1 сентября станет доступен льготный проезд на поездах ЦППК. Стоимость билета составит 50% от цены полного разового проездного документа. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

При оформлении проезда в Подмосковье и ряде других регионов школьникам и студентам будет доступна скидка на обычные поезда. В Москве льгота также распространится и на экспрессы, в том числе фирменные — с предоставлением мест.

Дошкольники, школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры в Москве получат возможность записывать со скидкой в 50% на социальную карту пригородные абонементы на 30 дней.

Со всеми правилами оформления проездных обучающимся можно ознакомиться на сайте ЦППК в разделе «Льготы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.

