В Подмосковье рассказали, как будет работать общественный транспорт в майские праздники

В предстоящие майские праздники изменится расписание общественного транспорта Московской области. На объектах транспортной инфраструктуры и в автопарках усилят меры безопасности, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, автобусы областных перевозчиков будут работать 1—4 и 8–11 мая по расписанию субботы. В это время на маршрутах Подмосковья будут курсировать более 6,5 тыс. автобусов, из них 4,6 тыс. — «Мострансавто».

Пригородные поезда будут работать 30 апреля и 7 мая — по расписанию пятницы, 1–3, 8–10 мая — по расписанию субботы, а 4 и 11 мая — по расписанию воскресенья.

С водительским составом проведут дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения и перевозки пассажиров.

В дни майских праздников «Центральная ППК» назначила дополнительные поезда. За весь период праздников назначено 60 дополнительных экспрессов. Кроме того, с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая поезда сообщением Черусти — Вековка будут одиннадцативагонными.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте «Центральная ППК».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.