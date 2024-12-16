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В Подмосковье работают над снижением аварийности на пассажирском транспорте

В Московской области проводят рейды по контролю за соблюдением требований безопасности при пассажирских перевозках. Цель данных мероприятий — снижение уровня аварийности, сообщает пресс-служба администрации городского округа Чехов.

Также работа специалистов направлена на усиление контроля за соблюдением законодательства в области безопасности дорожного движения и пресечение нарушений правил дорожного движения. Основные виды нарушений включают:

нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

управление транспортным средством без тахографа;

несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха;

нарушение требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок;

управление транспортным средством при наличии неисправностей.

Госавтоинспекция и управление государственного автодорожного надзора продолжают совместные мероприятия по контролю за соблюдением требований безопасности и правопорядка в сфере пассажирских перевозок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.