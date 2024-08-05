В Подмосковье проверили готовность транспортной доступности 39 новых школ

Минстрой Московской области, Госавтоинспекция, министерство экономики и финансов Подмосковья и администрации городских округов провели объезд 39 школ, которые откроются в 2024–2025 годах. Здесь проверили готовность пешей и транспортной доступности образовательных учреждений, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«У нас 21 новая школа откроется 1 сентября. По всем этим школам были определены мероприятия, которые обеспечат транспортную и пешеходную доступность. По всем школам работы ведутся. Все будет обеспечено к 25 августа», — заявил Алексей Гержик на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

В качестве примера он привел среднюю школу на 550 мест в Раменском округе. Для обеспечения транспортной доступности здесь нужно обустроить тротуар, остановки, пешеходные переходы и парковочные карманы. Администрация уже заключила соответствующий контракт.

«Окончание работ будет 21 августа. Вот пример проводимых работ. И такие работы ведутся у 21 школы. Перечень поручений, Андрей Юрьевич, прошу поддержать. Это выполнить все капитальные работы до 10 августа, некапитальные — до 15 августа», — заключил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность пешеходных переходов и парковок у школ. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.