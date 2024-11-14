В Подмосковье провели более 1,5 тыс уроков по безопасности на ж/д с сентября

В Подмосковье с начала учебного года в рамках комплекса мероприятий по снижению смертности на железной дороге провели более 1,5 тыс. открытых уроков для учащихся, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Обучение проходит в интерактивной форме, после чего ученикам задают вопросы, на которые они отвечают.

«В Подмосковье ведется активная работа по снижению смертности и травматизма на железной дороге. Кроме ликвидации «опасных троп», установки специальных камер и проведения рейдов и профилактических дежурств, в регионе ежедневно проводятся открытые уроки в школах. В ходе лекций сотрудники администраций округов вместе с представителями Минтранса Подмосковья, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК» и транспортной полиции поясняют учащимся о правилах безопасного нахождения на объектах ж/д инфраструктуры: как следует вести себя на платформах в ожидании электропоезда и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути», — рассказали в ведомстве.

Родителям также порекомендовали проводить беседы с детьми о правилах безопасности на железной дороге; напомнить, что нельзя отвлекаться на телефон, слушать музыку в наушниках, находясь рядом с ж/д путями. Следует ожидать поезд, стоя на безопасном расстоянии от края платформы, пользоваться только оборудованными пешеходными переходами на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что не приближается поезд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.