В Подмосковье прошел отборочный этап Всероссийского марафона «Земля спорта»

​Спортивный фестиваль объединил 120 человек из девяти городских и муниципальных округов Подмосковья: Клин, Дмитровский, Серпухов, Балашиха, Орехово-Зуевский, Кашира, Сергиево-Посадский, Щелково и Королев. ​

Победителем общекомандного зачета стала сборная Балашихи, за ней расположилась команда Орехово-Зуева, а третье место заняли хозяева фестиваля — представители Сергиева Посада.

«Марафон прошел в веселой атмосфере, все команды выложились на полную. После соревнования участников ждали угощения из полевой кухни. Напомню также, что это региональный этап, а сегодняшние победители отправятся в финал, который будет проходить в Сочи», — рассказала организатор фестиваля, руководитель центра тестирования ГТО Сергиево-Посадского городского округа Мария Каменева.

​Спортивный марафон состоял из трех блоков: ГТО, силовой экстрим и командные эстафеты. В соревнованиях приняли участие команды жителей Московской области в двух возрастных категориях: взрослые от 18 до 70 лет, дети от 7 до 14 лет (командные эстафеты). В составе каждой команды было по семь человек: два мужчины, две женщины и три члена одной семьи. Результаты определялись по сумме мест, занятых всеми участниками во всех дисциплинах.

​В рамках раздела «ГТО» участники спортивного марафона преодолевали 60-метровую дистанцию, выполняли наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыгали в длину с места, отжимались от пола и делали подъемы туловища на пресс. В разделе «силовой экстрим» атлеты выполняли на скорость: бег с гирями, становую тягу, подъем гантелей и удержание снаряда перед собой на выносливость. В командных эстафетах семейные коллективы сразились друг с другом в скорости и ловкости, а нестандартное снаряжение добавило сложности на полосе препятствий как взрослым, так и детям.

​Отборочный этап фестиваля «Земля спорта» проводился в рамках одноименного всероссийского марафона министерства сельского хозяйства РФ и в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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