В Подмосковье прошел мастер-класс по правилам дорожного движения

Госавтоинспекция Подмосковья совместно с оператором подмосковной системы контроля БДД «МВС Груп» и региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения» провели для детей творческий мастер-класс «Рисуем дорожный знак». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Малышам дошкольного отделения аэрокосмического лицея г. Химки представилась интересная возможность повторить правила дорожного движения в современном формате обучения. Для маленьких участников мероприятия организаторы подготовили обучающую викторину по ПДД и мастер-класс «Рисуем дорожный знак».

И.о. инспектора группы по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Химки лейтенант полиции Ангелина Врабие напомнила ребятам основные правила безопасности на дороге, которые должны знать дети, а также рассказала о самых важных знаках дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ. В закрепление полученных знаний малыши нарисовали понравившиеся дорожные знаки на вкусном имбирном прянике с использованием пищевых фломастеров.

В мастер-классе приняла участие представитель РОО «СБДД» Ольга Попова. Эксперт предложила маленьким участникам дорожного движения погрузиться в творческий процесс на максимум и придумать новые дорожные знаки.

«Главная задача транспортных и образовательных ведомств при поддержке бизнеса и общественных организаций — сохранить человеческие жизни. На территории Подмосковья уделяется особое внимание предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В проектах по пропаганде БДД среди самых маленьких мы применяем современные форматы подачи сложной информации», — рассказала Попова.

Госавтоинспекция Подмосковья и участники мероприятия обратились к малышам с просьбой быть внимательными и вежливыми на дорогах, напомнили о правилах перехода дороги и значениях сигналов светофора, а также рассказали о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.

В завершение мероприятия волонтеры «МВС Груп» подарили обучающимся световозвращающие браслеты и специально разработанные раскраски «Мир безопасных дорог», которые помогут детям в игровом формате познакомиться с правилами дорожного движения и легко запомнить их. В пособии собраны 18 самых распространенных ситуаций с разъяснениями, как правильно вести себя на дороге. Раскраска доступна для скачивания на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.