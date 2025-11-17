В Подмосковье повысят уровень безопасности дорожного движения в 2026 году

Для повышения безопасности дорожного движения в Подмосковье на 2026 год проработан комплекс мероприятий, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В первую очередь для повышения уровня БДД в Подмосковье установят новые камеры фото- и видеофиксации. На данный момент в регионе 2057 таких комплексов.

По словам министра, на фоне увеличения штрафов и уменьшения скидки на их оплату камеры показали свою эффективность.

«Количество нарушений водителями снизилось. При этом увеличились поступления в региональный бюджет», — сказал Сибатулин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами министерств и руководителями муниципальных образований.

Также в этом году в регионе установили 237 камер, которые фиксируют разговор по телефону. Увеличилось и количество камер, которые фиксируют, пристегнуты ли ремнями безопасности водитель и пассажир во время движения. В настоящее время работает 322 такие камеры.

Подмосковный Минтранс еще продлил концессию с прокуратурой региона и Госавтоинспекцией на 5 лет, в рамках которой будет установлено 300 новых камер на аварийных участках дорог.

«Более того, заменим 1300 камер, у которых срок эксплуатации подходит к завершению. И дополнительно установим 500 детекторов непосредственно для фиксации транзитных транспортных средств и в том числе контроля нарушений в сфере экологии. Как ожидаемый эффект — это снижение скорости. И непосредственно снижение риска ДТП», — добавил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ведется большая работа по снижению аварийности и смертности на автомобильных дорогах.

«Мы разработали план мероприятий, который позволял видеть динамику снижения как следствие продуманных и грамотных действий, которые тиражировались в других регионах и на федеральном уровне, которые позволяли нам снижать этот важный показатель», — сказал Воробьев.

