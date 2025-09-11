В Подмосковье построили 57 новых тротуаров

«Дорожники сейчас продолжают строительство более 17 км новых тротуаров вдоль 18 участков региональных дорог в пяти округах Подмосковья. Тротуары обеспечат безопасный и комфортный подход жителей к домам, объектам транспортной инфраструктуры и разным местам притяжения. А для удобства маломобильных граждан тротуары обустраиваются с понижением до уровня проезжей части и тактильной плиткой», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ дорожные службы выполняют в Серпухове, вскоре там появится 8,7 км новых пешеходных дорожек вдоль 10 участков региональных дорог, среди них три участка длиной больше 1 км каждый. Так, тротуар длиной больше 1,8 км обеспечит безопасный проход по центральной улице в деревне Пущино, а в деревне Паниково новый тротуар обеспечит удобный подход местных жителей к микрорайону Ивановские Дворики в городе Серпухове. Работы также завершаются на километровом участке от остановки «Нижние Присады» до улицы Грузовой в городе Пущино.

На юге Подмосковья работы ведутся у остановок «Дроздово» в Ленинском округе и на трех участках в муниципальном округе Чехов: вдоль Старого Симферопольского шоссе в деревнях Углешня и Волосово, а также на подходе к автобусной остановке «Перхурово». В Раменском строительство тротуаров продолжается в селе Кривцы и на участке, соединяющем деревни Дурниха, Шилово и Паткино с Новорязанским шоссе — накануне завершили работы по обустройству около 4 км тротуаров на центральных улицах в деревнях Дементьево и Игумново. А в Сергиево-Посадском округе строящаяся пешеходная дорожка обеспечит жителям СНТ «Хотьково» безопасный подход к остановке «Развилка».

Среди завершенных объектов: тротуар длиной 330 метров на Тимоновоском шоссе в Солнечногорске вдоль озера Сенеж, тротуар длиной 335 метров в деревне Ширяевская м. о. Егорьевск, который обеспечил безопасный пешеходный путь к мосту и от него к автобусным остановкам.

В ведомстве отметили, что до конца года планируется обустроить более 60 км новых тротуаров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ознакомиться с адресным перечнем можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном телеграм-канале: @dorogitransport.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.