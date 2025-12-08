В Подмосковье подготовили подъезд к месту вырубки главной новогодней елки страны

Сотрудники «Мосавтодора» традиционно приняли участие в подготовке к спилу и транспортировке главной новогодней ели страны, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Столетняя красавица из Рузского муниципального округа стала победительницей отбора, обойдя других претенденток. Высота избранной ели составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — почти 11 метров.

«Для проведения работ было задействовано 12 дорожных рабочих и 10 единиц спецтехники, включая автокран, погрузчик и манипулятор. Дорожники подготовили подъездную дорогу длиной 100 метров к месту спила ели вблизи деревни Землино. Кроме того, были обустроены парковка и площадка для комфортного пребывания гостей праздника, аварийно-спасательных служб и спецтехники», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Общая площадь проведенных работ составила более 1 тысячи квадратных метров.

Главную ель страны спилили в понедельник, 8 декабря, после транспортировки она украсит Соборную площадь Московского Кремля.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.