В Подмосковье отремонтируют более 20 дорог к медучреждениям

Ремонт более 20 участков региональных дорог к медицинским учреждениям проведут в Подмосковье в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы охватят свыше 100 км покрытия в 20 округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе ремонтного сезона специалисты Мосавтодора обновят более 100 км асфальтобетонного покрытия на региональной сети. Это обеспечит удобный подъезд к поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам и диспансерам для жителей и сотрудников медучреждений.

«Дорожники обновят более 100 км асфальтобетонного покрытия на региональной сети, что позволит обеспечить комфортный подъезд к поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам и диспансерам не только для жителей, но и для работников медицинских учреждений в 20 округах Подмосковья», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Работы пройдут как в городах, так и в малых населенных пунктах. В Люберцах отремонтируют более 2 км Октябрьского проспекта рядом с Люберецкой областной больницей. В Коломне обновят 1,5 км покрытия на улице Астахова — от улицы Девичье Поле до улицы Весенней, где расположены взрослая и детская поликлиники. В Высоковске округа Клин заменят 2,8 км покрытия на улице Владыкина возле поликлиники № 4.

В Раменском округе приведут в порядок более 8 км дороги «ММК — Григорово — Гжель» от станции Гжель до пересечения с трассой А-107 в деревне Кошерово, где находится Мининский ФАП в деревне Минино. В Ленинском округе отремонтируют Володарское шоссе и улицу Центральную в поселке Володарского рядом с амбулаторией.

Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется обновить более 150 участков региональных дорог, обеспечивающих подъезд к жилым домам и социально значимым объектам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.