В Подмосковье отремонтировали более 100 дорог к туристическим местам

В рамках ремонтного сезона специалисты Мосавтодора отремонтировали больше 100 участков региональных дорог к туристическим объектам и достопримечательностям Московской области. Работы по замене покрытия провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», на ряде дорог еще продолжается нанесение разметки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники обновили более 300 км асфальтобетонного покрытия на 116 участках дорог, которые обеспечивают проезд жителей и гостей региона к местным достопримечательностям, культурным и историческим памятникам. Теперь путь к музеям, церквям, монастырям, соборам, усадьбам, национальным паркам, заповедникам и другим местам притяжения стал гораздо комфортнее. Поддержание дорог в нормативном состоянии значительно повышает привлекательность туристических маршрутов и сделает путешествия по Подмосковью удобнее и приятнее», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалисты «Мосавтодора» заменили порядка 40 км покрытия на 11 участках региональных дорог, которые ведут к шести национальным паркам: Лосиному острову, урочищу «Три ручья», Приокско-Террасному заповеднику, заказнику «Таруса», национальному парку «Завидово» и Аринкинскому заказнику.

Также в Наро-Фоминске отремонтировали дорогу, ведущую к Верейскому Кремлю. Теперь туристы смогут беспрепятственно добраться до старинных крепостных стен и башен, построенных еще в XV веке. В Одинцовском округе обновлен подъезд к Усадьбе Большие Вяземы, связанной с именами царской семьи Романовых и выдающихся деятелей русской культуры. Усадьба входит в комплекс Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.

А в Пушкинском округе устроили новое покрытие на Старом Ярославском шоссе, которое ведет к Дому купцов Аигиных в деревне Талицы и древнему Стефано-Махрищскому монастырю, знаменитого своей богатой историей и архитектурой. Кроме того, любители природы оценят новый участок дороги на Тураевском шоссе в городе Лыткарине: отсюда удобно добираться до местного парка культуры и отдыха, а также лесопарков Волкуша и Томилинский.

В ведомстве отметили, что в период с 2019 по 2024 год дорожники провели ремонт более 200 участков региональных дорог (более 600 км) к туристическим местам Московской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.