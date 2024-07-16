В Подмосковье отремонтировали 100-ую дорогу в рамках нацпроекта БКД

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Подмосковье дорожные службы отремонтировали 100-ую региональную дорогу. Юбилейной стала улица Октябрьская в поселке Ильинский Раменского округа, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Участок ремонта протяженностью 2,5 км является одной из центральных улиц поселка, на которой расположено множество социальных объектов: железнодорожная станция Ильинская, МФЦ, отделение почты, магазины и аптеки, библиотека и детская школа искусств, церкви и дом культуры, детский бронхолегочный санаторий и мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Благодаря проведенным работам проезд к социально значимым объектам стал доступнее и безопаснее более чем для 6,5 тыс. автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Всего с начала сезона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновили больше 315 км покрытия региональных дорог. На муниципальной сети отремонтировали больше 490 дорог общей протяженностью свыше 300 км.

Работы провели на Каширском шоссе в Домодедове, Волковском шоссе в Мытищах, ул. Курской в Подольске, подъезде к Минскому шоссе в Можайском округе, подъезде к санаторию «Русь» в Рузском округе, а также отремонтировали покрытие Школьного переулка в пгт. Серебряные Пруды, ул. Московской в г. Наро-Фоминске и ул. Свердлова в городе Озеры — вблизи находятся образовательные учреждения, магазины и другие места притяжения жителей.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.