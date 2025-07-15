В Подмосковье открыли движение по реконструированному участку Афанасовского шоссе

В Мытищах открыли движение по реконструированному участку Афанасовского шоссе. Дорогу от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе протяженностью 2,7 км расширили до 4 полос движения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сегодня по расширенному участку Афанасовского шоссе открыли движение для автомобилистов. Транспортные заторы здесь должны быть сведены к минимуму. Сейчас появился удобный заезд с Дмитровского шоссе на открытую в декабре Мытищинскую хорду. Реконструируемый участок полностью бесплатный для проезда. Работы на шоссе не заканчиваются, строителям предстоит достроить двухполосный дублер, пешеходные переходы, остановки и тротуары, благоустройство», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

До декабря 2025 года здесь планируется достроить три надземных пешеходных перехода: их пролеты уже смонтированы, в настоящее время выполняется устройство железобетонных плит пролетных строений. Для обеспечения транспортной связи шоссе с существующей улично-дорожной сетью строители продолжают устройство двухполосного дублера. Также к концу года планируется обновить остановки общественного транспорта, завершить устройство локальных очистных сооружений, установить шумозащитные экраны и построить тротуары.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на всем протяжении участка реконструкции будет выполнено барьерное ограждение.

Во время работ строители выполняли временное уширение проезжей части, что позволяло организовывать перепуск движения и минимизировать затруднения для автомобилистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, «необходимо все объяснять».