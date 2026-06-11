В Подмосковье обустроят 254 зоны видимости на переездах в 2026 году

В 2026 году на железнодорожных переездах Московской железной дороги создадут 254 специальные зоны видимости в Подмосковье. Работы проведут на участках с интенсивным автомобильным и железнодорожным движением, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для обустройства так называемых треугольников видимости территории возле переездов очистят от древесно-кустарниковой растительности и других объектов, которые ограничивают обзор водителям и локомотивным бригадам. Наибольший объем работ запланирован на наиболее загруженных участках.

Кроме того, в 2026 году на Московской железной дороге капитально отремонтируют шесть железнодорожных переездов в Московской, Тульской, Калужской и Курской областях. Также специалисты заасфальтируют 378 переездов, заменят 59 комплектов резинокордового настила и восемь комплектов устройств заграждения переезда.

В МЖД отметили, что особое внимание уделяют безопасности на переездах, и призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.