В Подмосковье обустроили ограждения более чем на 200 участках дорог

Работы по обустройству дорог элементами безопасности проводятся в целях реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Чтобы снизить аварийность в Подмосковье обустроили 57 км металлических барьерных, тросовых и пешеходных ограждений на 222 участках региональных дорог — интенсивных шоссе, подъездных дорогах и дорогах в черте населенных пунктов. Это позволит снизить вероятность ДТП — встречных столкновений, выездов за пределы проезжей части и наездов на пешеходов. До конца года дорожники обустроят еще порядка 10 км ограждений», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Тросовые ограждения монтируются для разделения транспортных потоков для предотвращения выездов на встречную полосу. Всего обустроили 28 км таких ограждений на 29 участках дорог, в том числе на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, Егорьевском шоссе в Люберцах и Раменском округе, Волоколамском шоссе в Красногорске и Истре, Каширском шоссе в Ленинском округе.

Металлические барьерные ограждения, установленные по краю дорог, снижают вероятность съездов и столкновений с препятствиями — на 168 участках дорог в черте и за пределами населенных пунктов установили более 27 км барьерных ограждений. Например, на улице Наркомвод в Жуковском, улице Комсомольской в Чехове, улице Полевой во Фрязине, улице Дзержинского в Орехово-Зуеве.

Пешеходные ограждения обустраивают на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. На 25 участках дорог смонтировали пешеходные ограждения общей протяженностью 2 км — среди них улица Победы в Клину, Комсомольский проспект в Люберцах, Наро-Фоминское шоссе и улица Володарского в Наро-Фоминске, Ильинское шоссе в Красногорске, Старосимферопольское шоссе в Подольске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.