В Подмосковье назвали маршруты, на которых можно доехать до парка «Сестрорецкий»

Минтранс Подмосковья собрал список автобусных маршрутов региона, на которых можно доехать до парка «Сестрорецкий» в Клину, где все желающие смогут устроить пикник в кругу семьи или прогуляться по живописным аллеям, сообщает пресс-служба ведомства.

В список вошли 10 маршрутов: № 11 «Автоколонна № 1792 — Слободская улица», № 13 «Майданово — Больничный комплекс — Проходная», № 32 «Вокзал — Талицы», № 32к «Вокзал — Талицы», № 18 «Вокзал — Клинская улица», № 3 «Автоколонна № 1792 — СНТ Дружба», № 5 «Вокзал — Больничный комплекс — Проходная», № 3 «СНТ Дружба — Автоколонна № 1792», № 18 «Клинская улица — Вокзал Клин» и № 16к «Больничный комплекс — Проходная — ОАО Торос». Выйти необходимо на остановке «Бородинский проезд».

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.