В Подмосковье капитально отремонтируют 14 мостов в 2025 году

В Московской области капитально ремонтируют 14 искусственных сооружений на региональных дорогах: мосты, путепроводы, надземные и подземный переходы. Работы ведутся в 9 городских и муниципальных округах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На всех объектах капитального ремонта работают 139 мостовиков и 20 единиц спецтехники. В этом году планируется завершить капитальный ремонт 14 искусственных сооружений — здесь отремонтируют пролетные строения, мостовое полотно, заменят ограждения и системы водоотвода. Кроме того, специалисты завершили планово-предупредительные работы на порядка 200 искусственных сооружениях, на 30 объектах работы продолжаются. Такие работы проводятся ежегодно, чтобы поддерживать искусственные сооружения в нормативном состоянии», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Дмитровском округе работы ведутся на мосту через реку Хамиловку в городе Дмитрове и у деревни Усть-Пристань на мосту через реку Яхрому, в Химках продолжается ремонт на мостовом переходе через реку Клязьму.

В Солнечногорске завершаются работы первой очереди капремонта путепровода на Обуховском шоссе, а в поселке Черкизово Пушкинского округа мостовики продолжают работы второй очереди на сооружении у остановки «Мост».

В деревне Поречье Рузского округа в рамках капитального ремонта основного моста через реку Москву специалисты выполняют устройство опор и свай. Также дорожники ведут работы на мостовом сооружении через реку Торгошу у деревни Тураково Сергиево-Посадского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.