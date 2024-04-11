В Подмосковье искусственный интеллект выявляет очереди на остановках

В Московской области нейросеть выявляет очереди на остановках общественного транспорта. Искусственный интеллект определяет скопления людей с точностью 95%. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Искусственный интеллект в Московской области стал еще умнее: теперь он помогает своевременно решать вопросы по оптимизации работы общественного транспорта. Благодаря камерам системы «Безопасный регион» нейросеть в часы пик мониторит и выявляет очереди на остановках. Далее информация практически в онлайн-режиме поступает в ведомство, а затем перевозчику. Это позволяет оперативно разбираться в ситуации и предпринимать определенные действия, чтобы сократить очереди», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект просматривает видеокадры с более чем 100 камер системы «Безопасный регион» два раза в день. Нейросеть анализирует снимки и выявляет количество людей на остановке общественного транспорта. Если ИИ определяет на снимке более 10 человек, то классифицирует это как очередь и направляет ответственным лицам для дальнейшей отработки.

«Но и это еще не все. Искусственный интеллект следит на остановках не только за очередями, но и за чистотой. Каждый день он анализирует видеопоток с 550 камер «Безопасного региона». Если выявляет мусор — например, переполненную урну, то дает сигнал ведомству. Это позволяет улучшить работу по очистке общественных территорий», — добавила Надежда Куртяник.

В Подмосковье действует уже 30 проектов с использованием ИИ. Ознакомиться с успешными практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области и других регионах можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.