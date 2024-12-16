В Подмосковье фиксируют неправильную парковку с помощью «Народного инспектора»

Неправильную парковку возле контейнерных площадок в Подмосковье фиксируют жители и сотрудники коммунальных служб через раздел «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ознакомиться с инструкцией по использованию сервиса можно по ссылке. Необходимо лишь зафиксировать нарушение на 15-секундное видео, заполнить форму и отправить заявку.

Борьба с запаркованностью дворовых территорий находится на особом контроле инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.