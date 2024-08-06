В Подмосковье дорожники завершили ремонт порядка 30 км трассы А-107

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Завершен ремонт 31 км на трассе А-107 «Московское малое кольцо» в районе округа Пушкинский и Богородского округа, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы велись в 2 этапа: 14 км отремонтировали в рамках первого этапа в прошлом году, восстановление еще порядка 17 км завершили в августе этого года.

Кроме ремонта дорожного полотна, на трассе А-107 специалисты заменили 22 остановочных павильона, устроили 2 км шумовых полос, а также укрепили обочины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.