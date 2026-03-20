В Подмосковье более 11 тысяч жителей бесплатно паркуются

Более 11 тысяч жителей Московской области оформили разрешения на бесплатную парковку на платных парковках региона. Льготой пользуются многодетные семьи, владельцы электромобилей, мотоциклов и резиденты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Платные парковки в Подмосковье работают с 1 ноября 2024 года. Сейчас в регионе действует более 260 парковок почти на 11 тысяч машино-мест в 37 городских округах.

Бесплатно паркуются свыше 10 тысяч членов многодетных семей, более 800 владельцев электромобилей и около 260 владельцев мототранспорта. Все они подали заявки и включены в региональный реестр.

Кроме того, порядка 800 жителей оформили резидентские разрешения. Из них около 100 человек могут бесплатно оставлять автомобиль на парковке в ночное время.

Оформить льготное разрешение многодетной семьи, получить статус резидента или включить электромобиль либо мотоцикл в реестр можно на региональном портале госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/23144.

Подробная информация о платных парковках размещена на сайте министерства. По вопросам подачи заявок работает кол-центр по телефону +7 (498) 602-13-11, доб. 656820, 656821, 656824.

Если вынесен штраф за неоплату парковки, его можно обжаловать в центре безопасности дорожного движения Московской области: https://cbddmo.mosreg.ru/deyatelnost/platnoe-parkovochnoe-prostranstvo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.