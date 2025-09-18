В Подмосковье арендованными электросамокатами воспользовались более почти 20 млн

Сервисом кикшеринга в Московской области воспользовались около 20 миллионов раз с начала сезона. Сезон стартовал раньше — в начале марта, в связи с приходом климатической весны, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сезон кикшеринга-2025 в Подмосковье еще не завершен, а число поездок составило почти 20 миллионов — это уже превысило показатели прошлого года. В прошлом сезоне электросамокатами воспользовались 19,6 млн раз, а в первый год работы сервиса в 2020 году всего было совершено 175 тысяч поездок. Мы видим, что популярность электросамокатов выросла многократно — большая часть поездок совершается с транспортной целью, чтобы, например, добраться от дома до станции или автобусной остановки или от станции на работу», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На летние месяцы пришлась бо́льшая часть поездок — 12 миллионов, причем чаще всего электросамокатами жители пользовались в июле (4,2 млн поездок). Среднее расстояние за одну аренду составляет 1,5 км, а средняя продолжительность одной аренды — 8 минут. Самое большое пройденное расстояние за одну аренду по-прежнему остается в Балашихе — 58 км.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в Подмосковье к аренде доступно 29 тысяч электросамокатов. Для удобства пользователей функционирует более 15,8 тыс. виртуальных парковок в специальных зонах, в том числе возле станций метро, МЦД или ж/д станций.

Ведомство обращает внимание пользователей электросамокатов на то, что сезон кикшеринга еще не завершен, но уже наступила осень. Следите за погодными условиями и не используйте электросамокаты во время осадков. Также не забывайте соблюдать ПДД и простые правила безопасности: не использовать электросамокаты вдвоем или втроем, в состоянии опьянения, а также не превышать скоростной режим, обязательно спешиваться с самоката на пешеходном переходе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.