В Подмосковье 21 июня изменят расписание МЦД-2 и двух направлений

Расписание пригородных поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений изменят 21 июня из‑за работ на станции Царицыно. Корректировки будут действовать с 10:20 до 20:20, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

21 июня на станции Царицыно проведут работы по смене стрелочного перевода. В связи с этим с 10:20 до 20:20 закроют участок третьего пути станции.

В указанный период интервалы движения поездов частично увеличатся до 24 минут. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и уточнять расписание.

На Курском направлении на участке Подольск — Щербинка с 10:20 до 11:20 интервалы частично возрастут до одного часа. В это время для проезда будут доступны поезда, следующие по третьему и четвертому путям с остановками Подольск, Остафьево и Царицыно.

Часть поездов проследует с измененным набором остановок, некоторые будут курсировать только от или до станций Московоречье и Покровское. Часть составов Рижского направления временно будет следовать от или до Курского вокзала.

Актуальное расписание размещено в мобильном приложении и на официальном сайте перевозчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.